Olay, Keleş Konağı önünde yaşanırken, görgü tanıkları aracın hızla yaklaşarak çocuğa çarpmasının ardından olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulans, yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Emniyet güçleri, kazaya karışan aracın tespit edilmesi amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer sürücülere hız sınırlarına uymaları ve yaya güvenliğine dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak : PHA