Haliloğlu, yıkılan ve ağır hasar gören camilerin yeniden yapımı, hasarlı camilerin onarım süreci ve gelecekteki projeler hakkında önemli bilgiler verdi.

"Depremin Ardından Gelen Bilanço: 40 Cami Yıkıldı, 125 Cami Kullanılamaz Durumda"

Dr. Mevlüt Haliloğlu, 6 Şubat depremlerinin Adıyaman’da büyük yıkımlara yol açtığını belirterek, “Depremde Adıyaman merkez ve köylerde toplam 10 camimiz, ilçelerde ise 30 camimiz yıkıldı. Ayrıca 25 camimiz ağır hasar alırken, 23 camimizde orta hasar tespit edildi. Bu durumda toplamda 125 camimiz ciddi şekilde hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir” dedi. Haliloğlu, Adıyaman’ın Hatay ile birlikte depremden en fazla etkilenen iller arasında olduğunu belirtti ve hasarlı camilerin oranının şehrin genel yıkım oranına paralel olarak yüksek olduğunu vurguladı.

"Az Hasarlı Camilerin Onarımı Büyük Ölçüde Tamamlandı"

Az hasarlı camilerin onarım sürecine hızla başlandığını belirten Müftü Haliloğlu, “Deprem sonrasında az hasarlı olarak tespit edilen 296 camimizin büyük bir kısmının onarımını tamamladık. İbadete açık olan bu camiler, vatandaşlarımızın güvenle ibadet edebileceği duruma getirildi. Az sayıda kalan az hasarlı camilerde ise küçük onarım çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı. Haliloğlu, bu camilerde ibadet faaliyetlerinin sürdüğünü, yalnızca yıkılan ve ağır hasar gören camilerin uzun süreli bir inşa süreci gerektirdiğini belirtti.

"Yeni Konut Alanlarında Cami İhtiyacı Karşılanacak"

Adıyaman’da TOKİ tarafından 43 bin konutun inşa edileceğini belirten Dr. Haliloğlu, bu yeni yapılaşma bölgelerinde ibadet alanlarının da planlandığını kaydetti. “Özellikle İndere bölgesinde 8 cami yeri ayrıldı. Örenli bölgesinde de bir cami inşaatı planlanıyor. İndere’deki büyük camimizin kaba inşaatı tamamlandı, ince işçilik çalışmaları devam ediyor. Bu camiler, yeni yerleşim alanlarında hemşehrilerimizin ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak” dedi.

"Geçici İbadet Alanları Kuruldu: Prefabrik Mescitler Hizmette"

Yıkılan camilerde ibadet ihtiyacının aksamaması için prefabrik mescitler oluşturduklarını ifade eden Haliloğlu, geçici mescitlerin Adıyaman merkez ve köylerinde halkın hizmetinde olduğunu belirtti. “Depremde yıkılan Dursun Çavuş, Fatih Camii, Sait Ağa Camii, Ulu Cami ve Tekstil Camii gibi merkez camilerin çevresinde prefabrik mescitler kurduk. Bu mescitler beş vakit namaz için uygun hale getirildi, halkımızın ibadet ihtiyacını karşılıyor” dedi.

Ayrıca konteyner kentlerde ve prefabrik yerleşim alanlarında da AFAD iş birliği ile prefabrik mescitler kurduklarını söyleyen Haliloğlu, “Yaklaşık 80-100 metrekare büyüklüğündeki bu mescitler, özellikle konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerimiz için önem arz ediyor. Cuma ve bayram namazlarında bazı yerlerde kapasite sıkıntısı yaşansa da, beş vakit namazlarda bu mescitler ihtiyacı karşılıyor” diye ekledi.

"Arsa Sorunları Çözülmeye Çalışılıyor"

Depremde zarar gören bazı camilerin arsalarında mülkiyet ve tapu sorunları yaşandığını ifade eden Müftü Haliloğlu, bu sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. “Özellikle Sait Ağa Camii gibi yıkılan bazı camilerin arsaları Türkiye Diyanet Vakfı, belediye veya şahıs mülkiyetinde olduğu için yenileme süreci zaman alıyor. Tevhid işlemleri ve tapu düzenlemeleri ile mülkiyet sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.

"Hayırseverlerin Katkılarıyla Yeniden İnşa Çalışmaları Başlatıldı"

Haliloğlu, yıkılan ve ağır hasar gören camilerin yeniden yapımı için hayırseverlerin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda çeşitli illerden destek geldiğini ifade etti. “Örneğin, Sait Ağa Camii’nin yeniden inşası için Giresun’dan gelen bir hayırsever aile ile protokol imzaladık. Onlar caminin inşaatına Şubat veya Mart ayında başlamayı planlıyor. Yıl içinde caminin tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor” dedi.

"Vakıfların Mülkiyetindeki Tarihi Camiler İçin Yenileme Projeleri"

Adıyaman’da Vakıflar Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tarihi camilerin de yenilenmesi gerektiğini belirten Haliloğlu, “Ulu Cami, Çarşı Cami, Kap Cami ve Musalla Cami gibi tarihi yapılar, vakıflar yönetiminde olduğu için bu camilerin aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bu konuda sürekli temas halindeyiz, ihale süreçleri başladı” dedi.

Bu camilerin tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Haliloğlu, restorasyon projelerinin uzun süreceğini belirtti. “Tarihi camilerin yenilenmesi, detaylı bir inceleme ve onay sürecinden geçiyor. Bu nedenle birkaç yıl sürebilir” şeklinde konuştu.

"Adıyaman’da Yapımı Süren Diğer Cami Projeleri ve Sorunlar"

Adıyaman’daki çeşitli mahallelerde yıkılan camilerin yerine yenilerinin yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Haliloğlu, Dursun Çavuş, Yavuz Selim, Varlık Mahallesi camilerinde de arsa ve mülkiyet sorunlarının çözülmeye çalışıldığını söyledi. “Dursun Çavuş Camii’nin bulunduğu alan bulvar üzerinde olduğu için yeni yapılaşma kurallarına göre yeniden tasarlanması gerekiyor. Yavuz Selim ve Varlık Camii’nde de mülkiyet sorunları var. Bunlarla ilgili olarak belediye ve diğer ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

"Deprem Sonrası Adıyaman’da İbadet Alanlarının Durumu"

Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, depremin ardından camilerde yürütülen onarım ve yeniden yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Yeni konut alanlarında yapılacak cami projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklendiğini ifade eden Haliloğlu, kentteki ibadet alanlarının en kısa sürede toparlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. “Camilerimizin yeniden yapılması sürecinde devletimiz ve hayırseverlerimizin katkılarını bekliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın sabrına ve desteğine ihtiyaç var” diyerek sözlerini tamamladı.

Dr. Mevlüt Haliloğlu, depremin yaralarını sarmak ve Adıyaman’daki ibadet alanlarını eski haline getirmek için yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, Adıyaman’ın en kısa sürede yeniden toparlanması için umutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak : PHA