01-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.
Operasyonlarda ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:
2508 gram bonzai,
1430 ml aseton,
222 adet sentetik hap,
116 gram skunk,
72 gram metamfetamin,
58 gram kubar esrar,
11 gram toz esrar,
9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,
4 gram bonzai hammaddesi,
1 gram eroin,
25,600 TL suçtan elde edilen gelir.
Bu operasyonlar neticesinde toplam 71 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
Kaynak : PHA