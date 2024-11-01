01-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:

2508 gram bonzai,

Dağlık alanda çıkan yangın 5 gündür devam ediyor - Videolu Haber Dağlık alanda çıkan yangın 5 gündür devam ediyor - Videolu Haber

1430 ml aseton,

222 adet sentetik hap,

116 gram skunk,

72 gram metamfetamin,

58 gram kubar esrar,

11 gram toz esrar,

9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,

4 gram bonzai hammaddesi,

1 gram eroin,

25,600 TL suçtan elde edilen gelir.

Bu operasyonlar neticesinde toplam 71 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss