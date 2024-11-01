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Bu operasyonlar neticesinde toplam 71 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Dağlık alanda çıkan yangın 5 gündür devam ediyor - Videolu Haber

Dağlık alanda çıkan yangın 5 gündür devam ediyor - Videolu Haber

01-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

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