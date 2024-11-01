Eğitime Adıyaman'dan katılan Türkiye Petrolleri Ortaokulu Müdürü Mehmet Ateş, TOBB Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Mustafa Çelik ve Namık Kemal İlkokulu Müdürü İsmail Özdemir, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’u ziyaret etti.

Ziyarette, TYMM kapsamında il genelindeki tüm okul müdürlerine yönelik düzenlenecek eğitimler hakkında Müdür Tosun'a bilgi veren müdürler, eğitim süreci ve içerikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Ziyaret, TYMM modelinin Adıyaman'da daha geniş bir kapsamda uygulanması adına atılacak adımların planlanmasıyla son buldu.

Kaynak : PHA