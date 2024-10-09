"Açılış Erdal Erzincan Konseriyle Yapılacak"

Kitap Günleri’nin açılışı, 13 Ekim saat 19.00’da Anadolu halk müziğinin güçlü sesi Erdal Erzincan’ın Eğriçay Parkı’nda vereceği konserle gerçekleşecek. Bağlama üstadı Erzincan, sahnede halk müziği severlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu açılışla başlayan Kitap Günleri etkinlikleri, iki hafta boyunca çeşitli kültürel faaliyetlerle devam edecek.

"Ünlü Yazarlarla Buluşma Fırsatı"

Etkinlik süresince Ferhat Battal Odabaşı, Sinan Akyüz, Meltem Kına, Esra Alkan, Kemal Varol, Rukiye Çaça, Meral Xezal gibi edebiyat dünyasının tanınmış isimleri Adıyaman'da olacak. Yazarlar, imza günleriyle okurlarıyla bir araya gelirken, aynı zamanda söyleşilerle edebiyat ve eserleri üzerine derinlemesine tartışmalar yürütecekler.

Başkan Tutdere: "Etkinlik Şehrimize Yeni Bir Soluk Getirecek"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kitap Günleri hakkında yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ın kültürel yaşamını canlandırmayı amaçladığımız bu etkinlik, şehrimize yeni bir soluk kazandıracak. Gençlerimizin edebiyata olan ilgisini artıracak ve şehrimizin kültürel zenginliğini daha da görünür kılacak,” dedi. Ayrıca, bu tür organizasyonların devamlılığının Adıyaman’ın sanat ve edebiyat dünyasında hak ettiği yeri bulmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Başkan Tutdere, Kitap Günlerinin sadece edebi bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Adıyaman’ın kültürel mirasını koruma ve geleceğe aktarma anlamında büyük bir adım olduğunu ifade etti. Şehrin toparlanma sürecinde bu tür etkinliklerin moral ve motivasyon sağlayacağını belirten Tutdere, tüm Adıyaman halkını bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet etti.

"Depremin İzlerini Kültürel Faaliyetlerle Silme Amacı"

Tutdere, etkinliklerin sadece edebi değil, aynı zamanda Adıyaman’ın depremden sonra toparlanmasına da katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Depremin izlerini hala taşırken, bu etkinlikler şehrimizin kültürel anlamda güçlenmesine destek olacak. Gençlerimiz, çocuklarımız ve halkımızla birlikte bu güzel günleri paylaşarak, Adıyaman’ın kültürel bir merkez olma yolundaki adımlarını hızlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA