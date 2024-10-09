Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebi üzerine kente doktor atamaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Gölbaşı Devlet Hastanesine atanan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Oğuz Kara ile Acil Tıp Uzmanı Dr. Görkem Hatıpoğlu, ilçeye gelerek hasta kabulüne başladı.

İki yeni doktorun da hastanenin sağlık hizmetlerine büyük katkı sunması bekleniyor.

Doktorların Özgeçmişi

Op. Dr. Rıdvan Oğuz Kara, 1993 Ankara/Altındağ doğumludur. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 3 ay pratisyen hekim olarak Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2019-2023 yılları arasında Ufuk Üniversitesi, 2023-2024 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. 2024 yılı Eylül ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü (DHY) atamasıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak göreve başladı.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Görkem Hatıpoğlu, 1994 Antalya doğumludur. 2019 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Bir yıl Çorum Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra 2020-2024 yılları arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanlığı ihtisasını tamamladı. 2024 Eylül ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı 118. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) atamasıyla Gölbaşı Devlet Hastanesinde Acil Tıp uzmanı olarak göreve başladı.

Kaynak : PHA