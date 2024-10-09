Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat ve Jandarma ekipleri tarafından daha önce belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada dijital materyal ele geçirilirken, 1'i başka ilde olmak üzere 3 şüpheli 'Silahlı terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA