Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Havalimanı’nda Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 32 bin oldu.

Haziran ayında Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 267'e ulaştığı belirtilirken yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda 278 ton oldu.

6 Aylık (ocak-haziran dönemi) Gerçekleşmeler…

6 aylık (ocak-haziran) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 186.206, uçak trafiği 1.460, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.425 ton olarak gerçekleşti.



Kaynak : PHA