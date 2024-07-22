Sarı Yeşilli Adıyaman temsilcisi 2024 - 2025 futbol sezonunda, Adıyaman ilini 3. Lig 2. Grupta temsil edecek. Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Ayhan Kale ile anlaştıklarını açıklayan kulüp, hazırlıklarına Ayhan Kale yönetiminde devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden ve küme düşen Adıyaman FK, 3. Lig için ilk etap kamp hazırlıklarını Adıyaman’da sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan Yusuf Akın, İbrahim Mirza Aral, Ramazan Emirhan Civelek, Fırat Ergün ve Vedat Yeşilkaya takımın ilk etap hazırlık kampında antrenmanlara katılan isimler arasında bulunuyor. 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan 3. Lig’de ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Kaynak : PHA