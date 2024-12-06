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Hatırlanacağı üzere gece yayımlanan kararname ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Haluk Karakuş, görevden alınarak yerine Alper Uzman atanmıştı.

“Adıyaman İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Haluk Karakuş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.”

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karakuş’un Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı görevine atandığını açıkladı.

Gece yarısı yayımlanan kararname ile görevden alınan Karakuş’un hangi göreve atanacağı merek konusu olmuştu.

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