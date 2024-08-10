Adıyamanlılar, nostaljik etkinlikte patlamış mısır ve meyve suyu ikramları eşliğinde, sinema tarihine damga vuran filmleri izleme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda açıklamada bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi yetkilileri, “Amacımız, unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü yaşatmak ve her yaştan sinemaseverin keyif alacağı bir ortam sunmak, bu tür etkinliklerimiz devam edecek.” dedi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ise bu nostaljik deneyim için Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA