1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni uygulamayla birlikte, su mahallelere belirlenen saat aralıklarında dönüşümlü olarak verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, mevcut altyapı koşulları ve su kaynaklarındaki sınırlılık dikkate alınarak hazırlanan programın, kademeli olarak tüm şehri kapsayacak şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamaya göre 12.00 – 24.00 saatleri arasında su verilecek bölgeler:

Fatih, Kayalık, Malazgirt Mahallelerinin 2. Çevre Yolu’nun kuzey kesimi; Yeşilyurt Mahallesi’nin Terminal Caddesi (Dede Yolu) kuzeyi; Cumhuriyet Mahallesi’nin 2. Çevre Yolu kuzeyi ile Müftülük Caddesi batısı; ayrıca Yeni Mahalle, Karapınar, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Mimar Sinan, Sümerevler, Alitaşı, Yavuz Selim Mahalleleri ile Altınşehir Mahallesi’nin Atatürk Bulvarı’nın kuzeyinde kalan bölgesi.

24.00 – 12.00 saatleri arasında su verilecek bölgeler:

Cumhuriyet Mahallesi’nin Müftülük Caddesi doğusu ile 2. Çevre Yolu’nun güneyi; Fatih, Kayalık, Malazgirt Mahallelerinin 2. Çevre Yolu güneyi; Yeşilyurt Mahallesi’nin Terminal Caddesi güneyi; Siteler, Mehmet Akif, Turgut Reis, Yavuz Selim (Müftülük Caddesi doğusu), İmamağa, Bahçelievler, Yunus Emre, Bahçecik, Kapcami, Musalla, Ulucami, Varlık Mahalleleri ile Altınşehir Mahallesi’nin Atatürk Bulvarı’nın güneyinde kalan bölgesi.

Yetkililer, uygulamanın sahadaki teknik verilere göre güncellenebileceğini belirterek vatandaşların resmi duyuruları takip etmelerini istedi.

Ayrıca, su arzının normalleşmesi için altyapı yenileme ve kaynak artırma çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak : PHA