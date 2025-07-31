Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı H. Sinan Temel, yaşanan krizi doğal nedenlere bağlamanın kolaycılık olduğunu ifade ederek, sorunların yönetimsel yetersizlikten kaynaklandığını vurguladı.

“Zehirli hava, sağlıksız su: normal yaşam lüks oldu”

Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı H. Sinan Temel’in açıklamasında, kentteki musluklardan akan suyun zaman zaman sağlığa zararlı maddeler içerdiği ve hava kalitesinin ölçümlerde “kötü” olarak raporlandığı belirtildi. Kent Konseyi; temiz suya ve solunabilir havaya hasret kalan halkın, adeta salgın hastalıkları bekler hâle geldiğini dile getirdi.

“Belediye hazırlıksız, adaletli kesinti bile yok”

Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı H. Sinan Temel, vatandaşların şikayetleri şu başlıklarla öne çıktı:

•⁠ ⁠Su kesintileri adil biçimde dağıtılmıyor

•⁠ ⁠Belediyenin önceden hazırlanmış bir planı ya da projesi bulunmuyor

•⁠ ⁠Suyun kesilmesi kadar içerik kalitesi de endişe verici

•⁠ ⁠Hava kirliliği direkt sağlık tehdidine dönüşmüş durumda

“Yetkililer sessiz, somut adım bekleniyor”

Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı H. Sinan Temel, şehri yaşanmaz hâle getiren yöneticilerden bugüne dek herhangi bir açıklama veya çalışma örneği görmediklerini belirtti. Vatandaşların, somut çözüm ve aşama bilgisini öğrenmek istediği vurgulandı. Kent Konseyi açıklamasında şu ironik yoruma yer verdi:

⁠“Yoksa çözüm olarak kış aylarının gelmesini mi bekliyorlar?”

Kent Konseyi'nden Çağrı: Sorunlar Açıklansın, Çözüm Başlasın!

Adıyaman Kent Konseyi, halkın çaresizliği karşısında yetkililere acil çağrıda bulunarak, varsa çözüm planlarının kamuoyuyla paylaşılmasını ve kapsamlı iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını istedi.

Kaynak : PHA