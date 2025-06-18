Çevre ve halk sağlığı için larvasit ve ULV uygulamaları titizlikle yürütülüyor

Hedef: Halk Sağlığı ve Yaşanabilir Çevre

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, karasineklerin üreme alanlarının başında gelen Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, çöp konteynerleri ve atık transfer noktalarında etkin larvasit ve ULV (ultra düşük hacimli soğuk sisleme) uygulamaları gerçekleştiriliyor. Özellikle sıcak havaların etkisini artırdığı yaz aylarında, karasineklerin neden olduğu sağlık risklerine karşı önleyici tedbirler sistematik biçimde hayata geçiriliyor.

Sadece Açık Alanlarla Sınırlı Değil

İlaçlama çalışmaları yalnızca açık alanlarla sınırlı kalmıyor. Belediye ekipleri, şehrin dört bir yanındaki çöp konteynerleri, çöp toplama araçları, kanalizasyon hatları ve sulak alanlar gibi üreme riski taşıyan noktalarda da düzenli aralıklarla ilaçlama yaparak vektör kontrolünü sağlıyor. Ekipler, bu süreçte çevre dostu ve Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanarak, hem insan sağlığını hem de çevreyi korumayı hedefliyor.

Adıyaman Belediyesi: “Kararlılıkla Sürdürmeye Devam Edeceğiz”

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha hijyenik ve daha yaşanabilir bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Karasinek ve haşereyle mücadele sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca planlı bir şekilde devam etmektedir. Özellikle larva dönemlerinde yapılan müdahaleler, popülasyonu kontrol altına almanın en etkili yoludur. Ekiplerimiz sahada periyodik olarak denetim ve ilaçlama çalışmalarını yürütmekte olup, vatandaşlarımızdan gelen talepler de titizlikle değerlendirilmektedir.”

Vatandaşlardan Destek Çağrısı

Öte yandan, Belediye yetkilileri vatandaşlara da çağrıda bulunarak evsel atıkların zamanında çıkarılması, çöp konteynerlerinin kapaklarının kapalı tutulması ve su birikintilerinin önlenmesi gibi konularda duyarlılık çağrısında bulundu. Bu tür önlemlerin, ilaçlama çalışmalarının etkinliğini artırmada önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Adıyaman Belediyesi, çevre sağlığını tehdit eden tüm unsurlara karşı planlı ve etkili mücadele politikaları geliştirerek, yaşam kalitesini artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA