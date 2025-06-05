Mimar Sinan Parkı ve Sümer Meydanı’nda Stantlar Kuruldu

Bayram öncesinde Mimar Sinan Parkı ve Sümer Meydanı’nda açılan stantlarda belediye ekipleri tarafından kurban kesim alanlarında kullanılmak üzere ücretsiz atık poşetleri dağıtıldı. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, duyarlılığı ve hizmet anlayışı nedeniyle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti.

Başkan Tutdere: “Bayramda çevremizi birlikte koruyalım”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, temizlik ve çevre bilincini yaygınlaştırmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın kurban atıklarını gelişi güzel atmalarının önüne geçmek için ücretsiz poşet dağıtımına başladık. Mimar Sinan Parkı ve Sümer Meydanı’nda stantlarımız kuruldu. Kurban Bayramı’nın birinci günü sabahı ise bayram namazı çıkışı Mezarlık Camii, Karapınar Mezarlığı, Altınşehir Camii, Fatih Camii ve Meydan Camii önünde dağıtımlarımız sürecek. Toplamda 70 bin adet poşeti halkımıza ulaştırmış olacağız. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, kurban atıklarını rastgele yerlere değil, çöp konteynerlerine atarak çevremizi birlikte temiz tutmalarıdır.”

Temiz Bayram Vurgusu

Belediye, dağıtılan poşetlerle birlikte vatandaşlara çevre temizliği konusunda bilgilendirici broşürler de vererek, bayram süresince kötü koku, haşere oluşumu ve görüntü kirliliğini önlemeyi hedefliyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca kurban kesim alanları ve mahallelerde rutin temizlik çalışmalarını artırılmış vardiya sistemiyle sürdürecek.

Kaynak : PHA