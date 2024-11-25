Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği organizasyonda, ihtiyaç sahibi öğrencilerin isimleri ve okulları önceden belirlenerek yardım dağıtımına köy okullarından başlandı. Kömür beldesindeki okullarda yapılan ilk dağıtımın ardından, OSB içerisinde bulunan K-14 konteyner kentte de yardımlar öğrencilere ulaştırıldı. Toplamda 360 öğrenciye kışlık giysi, ayakkabıvekırtasiyesetlerindenoluşanyardımpaketlerihediyeedildi.

Başkan Kaya’dan Adıyaman Belediyesine Teşekkür

Organizasyon boyunca Adıyaman Belediyesi’nin büyük destek verdiğini belirten Türk Anneler Derneği Beşiktaş Şubesi Başkanı Zehra Kaya, “Adıyaman’daki yetkililerle önceden yaptığımız görüşmeler sonucu, çocuklarımızın isimlerini, yaşlarını ve ihtiyaçlarını belirledik. Adıyaman Belediyesi, yardımların ulaştırılması konusunda her türlü desteği sağladı. Bizi havaalanında karşılayıp otelimize yerleştirdiler, gideceğimiz yerlere araç ve personel tahsis ettiler. Hem köy okullarında hem de konteyner kentte yardımları dağıtırken yanımızda oldular. Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere’ye ve ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.

"Çocuklar Güldükçe Bız Daha Mutlu Olduk"

Projekapsamındaçocuklarayardımulaştırmanınsevinciniyaşadıklarınıifadeeden Kaya, “Çocuklarımızın yüzlerinde oluşan mutluluk bizim için en büyük ödül. Depremde yaşadıkları kötü anıları biraz olsun unutturabilmek ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimiz, bağışçılarımız ve iş insanlarımızın katkılarıyla daha fazla çocuğa ulaşacağız,” diye konuştu.

Kaynak : PHA