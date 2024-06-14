Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın kurban ibadetini hijyenik koşullarda gerçekleştirebilmesi için kurban satış ve kesim alanları ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Söz konusu bayram hazırlıkları ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bayram öncesinde ilgili ekipler tarafından satış alanlarının denetimlerinin yapıldığını belirtti. Tutdere, “Bayram öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de Sağlık Ocağı ve Gölebatmaz Caddelerinde kurulacak olan bayram alışverişi alanları için gerekli tedbirleri alıp, pastane, fırın ve marketlerde hijyen denetimi yaptı.” dedi.

Belirlenen alanlar dışında kesime müsaade edilmeyecek

Kurban kesim alanlarının da ibadete hazır hale getirildiğini kaydeden Başkan Tutdere, “Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler hayvan satış ve kesim yerleri konusunda çalışmalarını tamamladı. Karapınar Mahallesi Merinos Taziye Evi arkasında bulunan Koru Parkı içerisinde ve Bahçecik Mahallesi Eski Mezarlığın batısında bulunan alanda hayvan satış ve kesim işlemleri yapılabilecek. Bu alanlar dışında hiçbir noktada kesimlere müsaade edilmeyecek.” diye konuştu.

Kurban poşetleri Belediye’den

Başkan Tutdere, kurbanlıkların sağlıklı bir şekilde poşetlenmesi için bayramın birinci günü kurban satış ve kesim noktalarında 07.00 ila 17.00 saatleri arasında poşet dağıtımı yapacaklarını da belirtti.

Kurban Bayramında belediye ekipleri teyakkuzda olacak

Ayrıca Kurban Bayramı süresince olası aksaklıkları önlemek için nöbetçi birimlerin 7/24 görev başında olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Tutdere, “Bayram süresince sorunlara anında müdahale edebilmek için de zabıta, veteriner işleri, temizlik işleri, su ve kanalizasyon, mezarlıklar ve itfaiye başta olmak üzere hizmet birimlerinde nöbetçi ekiplerimiz oluşturduk. Bayram sürecinde hemşehrilerimizden gelebilecek şikâyetlere anında müdahale edebilmek için ALO 153 Beyaz Masa ve 110 İtfaiye Müdürlüğü ekipleri telefonlarını 24 saat hizmette tutacak.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA