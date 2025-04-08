Sözleşme ile tahsis edildi, şimdi tahliye istendi

İddialara göre, Adıyaman Kalesi eteklerinde yer alan ve tespihçilik yapan esnafa tahsis edilen alanlar, önceki aylarda Belediye Başkanı’nın bizzat sözüyle ve imzalanan sözleşmelerle esnafa verilmişti. Ancak Adıyaman Belediyesi, bu alanların uzun süredir kullanılmadığını gerekçe göstererek geri alınması yönünde karar aldı.

Tespihçi esnafı tahliye baskısı karşısında mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor

Belediye Başkan Yardımcısı ve zabıta ekipleri, esnafa yarına kadar iş yerlerini boşaltmaları ve anahtarlarını teslim etmeleri yönünde bildirimde bulundu. Bu ani tahliye kararı, tespihçiler arasında tepkiye neden oldu.

“Yer harabe, ticaret yapacak durumda değil”

Kendilerine tahsis edilen yerin uzun süredir fiziki olarak kullanılamaz halde olduğunu belirten esnaf, “Bize verilen alan ticaret yapmaya elverişli değil. Elektrik, altyapı, güvenlik gibi hiçbir düzenleme yapılmadı. Bize tahsis edilen yeri fiilen kullanmak mümkün olmadı. Şimdi de kullanmıyoruz bahanesiyle geri alınmak isteniyor,” ifadelerini kullandı.

“Belediye Başkanı'nın verdiği söz yerine getirilmeli”

Esnaf, daha önce verilen sözlerin unutulduğunu ve yaşananların güven kaybı yarattığını belirtti. “Bize söz verildi, resmi sözleşme yapıldı. Ama şimdi sözün arkasında durulmuyor. Ne ticaret yapabildik ne de geleceğimiz için plan yapabildik. Mağduruz,” şeklinde konuşan tespihçiler, tahliye kararının geri çekilmesini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini talep etti.

Belediyeden henüz resmi açıklama yapılmadı

Tespihçiler, Adıyaman Belediyesi'nden yazılı bir açıklama beklerken, şimdiye kadar yaşanan sürece dair kamuoyuna yansıyan resmi bir açıklama yapılmadı. Esnaf ise yaşadıkları sorunun çözümü için belediye yöneticileri ile görüşme taleplerini yineledi.

Kaynak : PHA