“Resmi olarak 40 gündür barışı konuşuyoruz”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 27 Şubat 2025 tarihinde Abdullah Öcalan tarafından yapılan barış ve demokratik toplum çağrısına atıfta bulunarak, üzerinden 40 gün geçtiğini hatırlattı. “Resmi anlamda 40 gündür barışı konuşuyoruz. Madem kırkı devirdik, artık yeni şeyler duymak, yeni şeyler konuşmak istiyoruz,” diyen Bakırhan, hükümetin sessizliğini eleştirdi.

“Barışın, sadece DEM Parti'nin değil, tüm toplumun talebi olduğunu” belirten Bakırhan, “Beklemekle hiçbir ülkede barış gelmedi. Beklemek, oyalamak değil; adım atmak gerekir. Toplum umutla bekliyor ama yürütme erki herhangi bir güven verici tutum sergilemiyor” ifadelerini kullandı.

“Tecrit hâlâ devam ediyor”

Bayram vesilesiyle Abdullah Öcalan ve yanındaki tutukluların aile görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Bakırhan, bu gelişmenin olumlu ancak yetersiz olduğunu dile getirdi. “Bu görüşmeler tecridin kalktığı anlamına gelmiyor. Tecrit hâlâ devam ediyor,” dedi.

Bakırhan şöyle devam etti:

“Cumhuriyetin en temel meselesi olan barışı tartışıyoruz ama bu sürecin en önemli aktörü hâlâ tecrit altında. Bu nasıl bir çelişkidir? Barış isteniyorsa ilk adım tecridin kaldırılmasıdır. Sayın Öcalan’ın düşünsel katkılarını yok sayarak çözüm mümkün değildir.”

“İstanbul operasyonları demokratik hukuk devleti ilkesine aykırıdır”

Bakırhan, 19 Mart’tan bu yana yaşanan geniş çaplı gözaltı ve tutuklamalara da değindi. “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, sanatçılar, gazeteciler, öğrenciler ve çeşitli toplumsal kesimlerden insanlar gözaltına alındı. 2 bine yakın kişi gözaltına alındı, 300'e yakın kişi tutuklandı,” dedi.

Çıplak arama iddiaları, avukatların savunma hakkının engellenmesi ve öğrencilerin cezalandırılması gibi uygulamaları da gündeme taşıyan Bakırhan, “Baroların çıplak arama konusunda yaptığı açıklamaları destekliyoruz. Bu uygulama sadece işkence değil, aynı zamanda bir tacizdir,” ifadelerini kullandı.

“Geleceği çalınan bir gençlik var”

Tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Bakırhan, yaklaşan vize sınavlarını hatırlatarak, “Vize döneminde cezaevinde tutulan öğrenciler için bu bir yılın daha kaybı anlamına gelir. Gençlerin eğitim hakları ellerinden alınmamalı. ‘Geleceğimizi çaldınız’ sloganı artık her yerde yankılanıyor,” dedi.

“Kurumlar halkı tehdit etmekten vazgeçmelidir”

İfade ve örgütlenme özgürlüğü hakkının anayasal bir hak olduğuna dikkat çeken Bakırhan, “İnsanlar protesto hakkını kullanıyor, ama hemen sabahında gözaltılar başlıyor. Bu ülke artık bu gözaltı rejiminden çıkmalıdır,” dedi. Kurumların halkı açıkça tehdit ettiğini ve bu tutumdan derhal vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Yapısal Reform Çağrısı: “Sayıştay Özerk Hale Gelsin, Kamu İhale Kanunu Değiştirilsin”

Bakırhan, Meclis’e ve siyasi partilere çağrıda bulunarak bir dizi reform önerisi sundu:

Siyasi Etik Yasası çıkarılsın,

Kamu İhale Kanunu yeniden düzenlensin,

Sayıştay kurumu tam bağımsız hale getirilsin,

Barış süreci için özel yetkili bir Meclis komisyonu kurulsun.

Belediyecilik deneyimine de değinen Bakırhan, “Biz kendi personelimizden çok Sayıştay denetçilerini görüyorduk. Ancak iktidara yakın belediyelerde denetim zayıf. Sayıştay, partilerden ve kurum kimliğinden bağımsız, tam özerk denetim yapmalıdır” dedi.

“Terörle Mücadele Kanunu değişmeli, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalı”

Bakırhan, Terörle Mücadele Kanunu’nun halkın tamamını etkileyen bir baskı aracına dönüştüğünü ifade ederek, “Bu yasa artık değişmelidir. Örgütlenme özgürlüğü ve siyasal ifade hakkı suç kapsamından çıkarılmalıdır,” dedi.

Ayrıca, Anayasa’nın 90/5. maddesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatan Bakırhan, “Bu kararlar derhal uygulanmalıdır. Hukukun üstünlüğü sadece söylemle değil, uygulamayla mümkündür” dedi.

“Siyasi tutuklular serbest bırakılmalı, hasta mahkûmlar ölüme terk edilmemeli”

DEM Parti Eş Genel Başkanı, cezaevlerinde hasta tutukluların durumuna da değindi. “Her gün yeni bir ölüm haberi geliyor. Bu bir devlet ciddiyetine yakışmıyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır,” diyen Bakırhan, infazları ertelenen siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

“Barış samimiyet ister”

Grup toplantısının sonunda DEM Parti’nin temel tutumunu yineleyen Bakırhan, “Barış, demokrasi, özgürlük... Bunlar korkulacak değil, sahip çıkılması gereken değerlerdir. Cesaret zamanı diyoruz. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA