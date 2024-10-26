9-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan koro, Adıyaman Belediye Konservatuarı bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Koro şefi Erkan Serttaş yönetiminde haftalık provalarla hazırlanan çocuklar, gönüllü müzik öğretmenleri ve saz ekibiyle birlikte türküler, şarkılar ve marşlardan oluşan bir repertuar üzerinde çalışıyor.

Tutdere: "Çocuklarımızın Yeteneği Bizi Gururlandırıyor"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocuk korosunun kurulmasının, belediyenin sanatsal ve kültürel projelere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Başkan Tutdere açıklamasında, “Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, sanata ilgi duyabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri böyle bir projeyi hayata geçirmek bizim için gurur verici. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın özgüven kazanmalarını ve sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyoruz. Onların bu sahne heyecanını hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

Çocuklarla başlattıkları ‘Adıyaman Senin’ projesini de hatırlatan Başkan Tutdere, yakın zamanda Çocuk Meclisi kuracaklarının da müjdesini verdi. Adıyaman’ı ‘çocuk dostu’ bir kent haline getireceklerini dile getiren Başkan Tutdere sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ay başlattığımız ‘Adıyaman Senin’ projesiyle, kurayla belirlediğimiz bir çocuğumuzu başkan koltuğuna oturtarak taleplerini alıyoruz. Çalışmanın ilkini Muhammed Ali ile gerçekleştirdik, kendi mahallesi için verdiği park talebiyle ilgili sürecide başlattık. Yakın zamanda belediye bünyesinde bir çocuk meclisini de faaliyete geçireceğiz. Adıyaman’ı, çocukların söz sahibi olduğu ve haklarının ön planda tutulduğu bir şehir haline getirmek için kararlıyız. Çocuklarımızla birlikte daha yaşanabilir, daha mutlu bir Adıyaman inşa edeceğiz. Onların fikirleri ve önerileriyle, Adı yaman’ı ‘çocuk dostu’ bir kent yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz.”

Kaynak : PHA