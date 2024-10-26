Alınan bilgiye göre, olay Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesinde Bulunan Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi.
Peronda otobüs bekleyen G.K (41), bir kişiyle sohbet ettiği sırada, koşarak yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ayağından yaralanan G.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Koşarak olay yerinde kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri harekete geçtil.
Silahlı saldırı anı otogardaki güvenlik kameralarına da yansıdı.
Görüntülerde bir şüphelinin G.K’nin arkasından gelip ayağına ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı anlar yer alıyor.
Kaynak : PHA