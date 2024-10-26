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Görüntülerde bir şüphelinin G.K’nin arkasından gelip ayağına ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı anlar yer alıyor.

Silahlı saldırı anı otogardaki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Koşarak olay yerinde kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri harekete geçtil.

Ayağından yaralanan G.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Peronda otobüs bekleyen G.K (41), bir kişiyle sohbet ettiği sırada, koşarak yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, olay Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesinde Bulunan Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi.

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