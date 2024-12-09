Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ‘kadın dostu kent’ hedefi doğrultusunda hayata geçirilen ve 6 Şubat depremlerinin kadınların yaşamlarına etkilerini konu alan 04.17 Belgesel Film Atölyesi’nde, teorik derslerin ardından kamera çekimleri başladı. İlk çekimler, konteyner kentte gerçekleştirildi. Çekimler sırasında, kadınlar ve çocukların soğuk hava koşullarında ve kısıtlı imkânlar içinde verdikleri yaşam mücadelesi kayıt altına alındı.

Teoriden pratiğe geçiş…

Proje kapsamında ilk kez profesyonel kamera kullanma fırsatı bulan kadınların heyecanlı olduklarını dile getiren Proje Koordinatörü Selma Kara, bundan sonraki süreçte röportaj çekimleri ve diğer eğitimlerle projenin devam edeceğini söyledi. Kara, “Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Film Atölyesi olarak bugün ilk kez sahaya çıktık. Atölyeye katılan 15 kadın, teoride öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu. Katılımcılar oldukça heyecanlıydı ve bu süreç sonunda başarılı bir belgesel ortaya çıkaracaklarına inanıyorlar. İlk çekimlerimizi konteyner kentte gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte röportaj çekimleri ve kurgu eğitimleriyle atölye çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kursiyerlerden gözlemler

Kursiyerlerden Filiz Ertaş ise çekim esnasındaki deneyimlerini şöyle anlattı:

“Çekim sıralamasına geçtik; genel plandan detaya doğru ilerledik. Geniş açılı çekimler yaptık, ardından çocukların oyunlarını ve hareketlerini kaydettik. Bir konuyu anlatırken çekim sırasını planlı bir şekilde takip ederek çalışmayı başardık.”

“Teoride öğrendiklerimi uygulama imkani bulduk”

Bir diğer kursiyer Armen Korkmaz da, “Şu ana kadar belgesel atölyesi kapsamında sınıflarda teorik dersler aldık. Teorik eğitimin yanı sıra kamera eğitimi de görmüştük. Ancak bugün ilk kez sahada çekim yaparak öğrendiklerimizi uyguladık. Konteyner kente geldiğimizde, burada çok zorlu koşullarda yaşamın sürdüğüne tanıklık ettik. Çocukların ve kadınların soğuk hava şartlarında nasıl hayata tutunduklarını gözlerimizle gördük ve bu yaşanmışlıkları kameralarımıza yansıtmaya çalıştık.” dedi.

“Iletişim fakültelerindeki eğitimi kisa sürede alıyoruz”

İletişim fakültesi ayarındaki eğitimleri sıkıştırılmış bir sürede almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren kursiyerlerden Nesibe Karabıyık ise, “Bugün sahada olmak benim için harika bir deneyimdi. İlk kez bir kamera ile çalışmak ve çekim yapmak, bana büyük bir gurur ve mutluluk verdi. Daha önce bir kamera bile görmemiştim. Ancak burada tüm detayları öğrenme şansı yakaladım. Bu süreç bana radyo-televizyon öğrencilerini hatırlattı; onlar bu eğitimi 2-4 yıl gibi bir sürede alıyor. Biz ise onların yıllar boyunca aldığı eğitimi sıkıştırılmış ve hızlandırılmış bir programla, üstelik en iyi hocalardan öğreniyoruz. Bu gerçekten mükemmel bir deneyim.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA