Adıyaman Kâhta Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) öncülüğünde uzmanlar, veliler ve öğrencilerle buluşuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve BİLSEM Müdürü Necmettin Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu özel program, üstün zekâlı çocukların eğitimi ve topluma kazandırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eğitimde "Üstün Yetenekli Çocukların Ailesi Olmak", "Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak ", "Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi", "Üstün Yeteneğin Güçlükleri ile Baş etmek", "Fark Yaratan Nesil Nasıl Yetiştirilmeli" gibi konularda alanında yetkin hocalar tarafından eğitimler yapıldı.

Etkinlik kapsamında; Eğitici Eğitimleri: Eğitmenlere, üstün zekâlı çocukların keşfi ve eğitimi konularında özel eğitimler verildi.

Veli Seminerleri: Velilere, çocuklarının potansiyellerini en üst seviyeye taşıyabilmeleri için rehberlik yapıldı.

Öğrenci Etkinlikleri: Üstün zekâlı öğrenciler için onların yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirecek uygulamalı atölyeler düzenlendi.

Programın özel konukları arasında TÜZDEV Başkan Yardımcısı Önder Avcı ve TÜZDEV Genel Müdürü Yusuf İslam Akay yer aldı. Konuklar, üstün zekâlı çocukların Türkiye’nin geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerken, TÜZDEV’in bu alanda yaptığı çalışmalar ve üstün zekâlı çocukların anlaşılması üzerine katılımcılara bilgi verdiler.

TÜZDEV, üstün zekâlı bireylerin erken yaşta keşfedilmesi, doğru eğitim modelleriyle desteklenmesi ve gelecekte bu bireylerin toplumsal kalkınmaya öncülük etmeleri için çalışmalar yürüten bir vakıftır. Eğitmen ve velilere sağlanan eğitimlerle toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan vakıf, aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı ve girişimci ruhlarını ortaya çıkarmalarına destek olmaktadır.

Programla ilgili bir değerlendirme yapan Okul Müdürü Necmettin Doğan şunları söyledi:

“Üstün zekâlı çocuklarımızın eğitimi ve topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekmek için Kâhta’da düzenlediğimiz programa katılan ve katkı sunan başta Milli Eğitim Müdürümüz Lütfi Başli ve TÜZDEV Yöneticileri olmak üzere çok değerli konuklarımıza, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Program kapsamında eğitici eğitimleri, veli seminerleri ve öğrenci etkinlikleri düzenledik. Amaçladığımız farkındalığı oluşturduğumuza inanıyorum. Yarın ülkemizin önemli kademelerinde yer alacak ve belki de ülkemizin geleceğine yön verecek çocuklarımız için yaptığımız programlara yenilerini de ekleyerek onları hayata hazırlama konusunda gayretlerimiz devam edecektir. Bu programın üstün zekâlı çocuklarımız için eğitici ve ilham verici olduğuna inanıyorum. Adıyaman Kâhta’da düzenlediğimiz bu etkinlik, hem eğitimciler hem de aileler için bir rehber niteliğinde olurken, üstün zekâlı çocuklarımızın eğitimi konusunda farkındalık yaratılması adına önemli bir adım oldu. Okul, aile ve toplum işbirliği ve el birliği ile ellerinden tutup gönüllerine dokunduğumuz çocuklarımız toplumsal kalkınmada başat roller üstleneceğine inanıyor, değerli katılımcılara ve misafirlerimize teşriflerinden ve emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum.”

Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli ise yaptığı konuşmada; “Bugün burada, Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı ile birlikte, eğitim alanında önemli bir konuya dikkat çekmek üzere bir araya geldik. Üstün zekâlı ve dahi çocuklarımızın tanınması, anlaşılması ve doğru yönlendirilmesi, hem ailelerimizin hem de eğitim camiasının üzerinde hassasiyetle durması gereken konulardan biridir.

Bilimsel araştırmalar, bu çocukların özel yeteneklerini geliştirmek için desteklenmeleri gerektiğini, aynı zamanda duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına da önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ancak bu süreç, yalnızca bireysel bir çabanın değil; aile, okul ve toplumun iş birliğini gerektiren bir yolculuktur. Bugün düzenlediğimiz bu eğitim programı, çocuklarınızın potansiyellerini daha iyi anlamanız ve bu süreçte onlara daha etkin rehberlik edebilmeniz için bir fırsat sunmayı hedefliyor. Unutmamalıyız ki, üstün zekâlı çocuklarımız yalnızca bireysel başarılarıyla değil, gelecekte topluma sunabilecekleri katkılarla da hepimiz için birer değerdir. Bu nedenle onların akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek, bizim için bir sorumluluktan öte bir görevdir. Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı’na bu anlamlı iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca siz değerli katılımcılara, çocuklarınız için gösterdiğiniz bu ilgi ve özen dolayısıyla takdirlerimi iletmek istiyorum. Eğitimimizin, hepimiz için aydınlatıcı ve yol gösterici olacağına inanıyorum.

Konuşmamı tamamlarken, çocuklarımızın geleceği için bilgiyle donanmış bireyler olarak hareket etmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hepinize verimli ve faydalı bir eğitim programı diliyorum" dedi.

TÜZDEV Genel Müdürü Yusuf İslam Akay program sonunda Üstün zekâlı çocukların ülkenin geleceğinde kilit bir role sahip olduğunun bilinciyle, bu tür etkinliklere devam edeceklerinin altını çizerek yaygınlaşması dileklerini iletti.



Kaynak : PHA