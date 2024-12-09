10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Ak Parti Adıyaman Milletvekili ve aynı zamanda TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Avukat Mustafa Alkayış, her bir vatandaşın kendileri için kıymetli, saygın ve kanunî hak sahibi olduğunu dile getirdi.

İnsanoğlunun düşünme yeteneği sayesinde kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başarmış saygın bir varlık olduğunu belirten Milletvekili Alkayış, milliyeti, cinsiyeti, maddi durumu ne olursa olsun dünya üzerinde yaşayan bütün insanların birtakım evrensel haklara sahip olduklarını söyledi.

Kanunlarla belirlenmiş bu hakları insanoğlunun elinden almaya hiç kimsenin yetkisinin olmadığını ifade eden Alkayış, ortaya koydukları çalışmaların, verdikleri mücadelenin amacının insanımızı daha da saygın bir konuma getirmek olduğunu aktardı.

Milletvekili Alkayış, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Türkiye Cumhuriyeti, kişi hak ve hürriyetine son derece önem veren ve bu alandaki yasaları hayata tatbik etme konusunda ciddi bir şekilde gayret gösteren güçlü bir devlettir. AK Parti Hükümetleri olarak, işbaşına geldiğimiz günden bu yana insan hakları konusunda çok önemli adımlar attık. Çıkardığımız kanunlarda insanımızın haklarını hep gözettik. İnsan odaklı hareket ettik. Çalışmalarımızı bugün de aynı inançla sürdürmekteyiz. İnancı ve düşüncesi ne olursa olsun, vatandaşlarımız bizim için çok kıymetlidir. Bugün; ister köylü ister şehirli, ister kadın ister erkek, ister zengin ister fakir bütün vatandaşlarımız, devletimizin kendilerine sağlamış olduğu fırsatlarla çeşitli makamlara gelebilmekte ve bulundukları yerlerden daha üst mevkilere yükselebilmektedirler. Daima mazlumun yanında olan ülkemiz, insan hakları konusunda izlediği başarılı politikalarla dünyada birçok ülkenin de dikkatini çekmekte, birçok ülkeye örneklik etmektedir. En temel insan hakkı olan yaşamak hakkı bugün Gazze'de ihlal edilmektedir. İnsan hakkı savunucusu olan kişi ve kurumlar ise bu zulme sessiz kalmaktadırlar”.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu olarak bu hak ihlallerini yakından takip ettiklerini belirten Alkayış, herkesi bu Gazze’deki soykırıma karşı duyarlı olmaya davet etti. Ülkemizde ve dünyada huzur ve adaletin tesisi için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Milletvekili Alkayış, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününün herkes için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak : PHA