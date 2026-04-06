Adıyaman AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ve parti teşkilatı üyeleri, kent merkezinde bulunan Gölbaşı Caddesi'nde esnafları ziyaret etti.

Gölbaşı Caddesi boyunca faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek ziyaret eden heyet, esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında esnaflarla sohbet eden AK Parti heyeti, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek not aldı.

Esnafın karşılaştığı sorunlar ve beklentiler üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, yerel ekonominin can damarı olan küçük işletmelerin desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı. Heyet üyeleri, esnafın ülke ekonomisine sağladığı katkının büyük olduğunu ifade ederek, her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, vatandaşlarla da bir araya gelen heyet, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini dinleyen heyete teşekkür etti.

AK Parti heyeti, ziyaret sonunda tüm esnafa bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.