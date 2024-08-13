Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, açık öğretim liselerine nakil ve geçiş koşulları genişletildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, daha fazla öğrenci, açık öğretim liselerinden eğitim alma fırsatı yakalayacak. Değişikliğe göre, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş için, anne veya babası vefat eden, koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi geçici bakımda olan, eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, ikametini geçici olarak değiştirmek zorunda kalan öğrenciler. Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya ÇÖZGER raporu olan öğrenciler ve harp veya vazife malûlü sayılanların çocuğu olan, şehit ve gazi çocuğu olan, suç mağduru olan, Milli sporcu olan, tutuklu veya hükümlü olan, evde ve hastanede eğitim alan, sağlık kurulu raporu olan, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden, sınıf tekrarına kalan, iş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yeri değiştiren, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan, devamsızlık hakkını dolduran, yurt dışına çıkan, hafızlık eğitimi alan, bireysel veya takım sporlarında faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular başvuru yapabilecek.

Kaynak : PHA