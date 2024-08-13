Suriye'nin Hama bölgesinde dün akşam saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye'nin en güneyindeki Hatay'da ve Gaziantep'te hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar. Yaşanan depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin Hatay’daki Ölü Deniz Fayının devamı üzerinde ve Hama yakınlarında meydana geldiğini ifade etti. Suriye’deki Ölü Deniz Fayının Türkiye’deki devamının, Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldığını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Görür, ‘Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin’ dedi.

Kaynak : PHA