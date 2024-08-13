Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve iktidara sert sözler söyledi. Kılıç, "Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz" diyerek sporu siyasetin arka bahçesi haline getiren zihniyetin artık terk edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamlayarak, 1984 Los Angeles’tan sonra ilk kez bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan bitirdi.

"Bakan Osman Aşkın Bak sorumluluktan kaçıyor"

Bu sonuçların ardından açıklamalarda bulunan CHP’li Sevgi Kılıç, “Tablo net: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz. Önceden altın madalyamızın garanti olduğu branşlarda bile maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Acilen sporu siyasetin emrine veren zihniyeti terk edip, siyaseti sporun emrine vermemiz gerekiyor” dedi.

Türk milli sporcularının dünyanın en büyük spor organizasyonuna katılım sağladığını belirten Kılıç, sporcuların sahalardaki performanslarıyla milyonlarca çocuğa ve gence rol model olduklarını ifade etti. Ancak madalya sayılarındaki ve sıralamadaki gerilemenin muhasebesinin yapılması, spora yapılan yatırımların güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın sorumluluktan kaçtığını söyleyen Kılıç, “Kısa, orta ve uzun vadeli planlamanın olmaması önemli bir eksikliktir” ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda sporcuların başarısını kendi kişisel tanıtımı için kullanan, olimpiyat ruhuna yakışmayan bir bakan gördüklerini belirten Kılıç, Türkiye’yi tanıtmak için bu ilgiyi kullanmak gerektiğini, ancak Instagram’ın aniden kapatılarak büyük bir tanıtım fırsatının yok edildiğini söyledi.

"Türk halkının vicdanına havale ediyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paris’te açtığı ve 2036 Olimpiyatları için İstanbul’un tanıtımının yapıldığı İstanbul Evi’ne iktidar temsilcilerinin katılmamasını da eleştiren Kılıç, “İstanbul başka bir ülkenin şehriymiş gibi milli çıkarlarımızı baltalayan bu yaklaşımı spor camiamızın ve Türk halkının vicdanına havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"İsrail’in olimpiyatlara katılması riyakârlıktır"

CHP’li Kılıç, ayrıca Paris 2024 Olimpiyatları'nda uluslararası toplumun göz ardı ettiği bir konuya da dikkat çekti. Birleşmiş Milletler tarafından korunan Olimpik Ateşkes’e uyulmadığını belirten Kılıç, Rusya ve Belarus’un savaş nedeniyle oyunlara alınmadığını ancak İsrail’in Gazze’deki katliamlarına rağmen Olimpiyatlara katılmasına izin verilmesinin büyük bir riyakarlık olduğunu vurguladı. “Bu küresel adaletsizliği kabul etmiyoruz. Olimpiyatlar bir barış buluşmasıdır. Öyle kalmalıdır” diye konuştu.

"Her bir milli sporcumuza minnettarız"

CHP’li Kılıç, Paris’te yarışacak olan Paralimpik sporculara başarılar diledi. Sporcuların, hayatlarındaki birçok engeli aşmalarını sağlayan iradelerini sahalara yansıtacaklarına ve bayrağı en yükseğe taşıyacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

Kılıç, Olimpiyat Oyunları’nda ter döken sporcuları da kutlayarak şu ifadeleri kullandı: Sporcularımız çok güzel mücadele etti ve bizleri gururlandırdılar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden her bir milli sporcumuza minnettarız. Elimizdeki tüm olanaklarla, yerel yönetimlerimizle, yeni şampiyonlar yetiştirmek ve daha çok madalyayla döneceğimiz organizasyonlara hazırlanmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak : PHA