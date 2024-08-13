Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 YKS sonuçlarını açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre, TYT’ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan, 2 milyon 819 bin 362’si sınava katıldı. 301 bin 508 aday ise sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 aday sınava katılırken, 243 bin 203 aday sınava girmedi.

Kontenjanlar ve yerleşen aday sayısı

Devlet üniversitelerindeki örgün (açıköğretim programları hariç) yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598.709 kontenjanın 591.257’si doldu. Bu da %98,8’lik bir doluluk oranına denk geliyor. Özellikle önlisans programlarındaki kontenjanların tamamı doldu ve yeni açılan Yapay Zeka ve Bilişim programlarında tek bir kontenjan bile boş kalmadı.

Kadın adaylar daha başarılı

2024 YKS sonuçlarına göre kadın adaylar, üniversiteye yerleşme oranlarında erkek adayları geride bıraktı. Yerleştirme puanı hesaplanan 2.755.301 adaydan 1.670.205’i tercihte bulundu ve 987.388 aday üniversitelere yerleşti. Yerleşen adaylar arasında kadınların oranı %55’e ulaşırken, erkek aday

TYT’de 63 Bin 798 aday 0 çekmişti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, üzücü bir istatistiği de ortaya koydu. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 80 sorudan yarım net bile çıkaramayan 63 bin 798 adayın puanları hesaplanamadı.

Ek tercih süreci için hatırlatma

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bir programa yerleşemeyen adaylara ek tercih sürecini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Ek tercih döneminde, dolmayan kontenjanlara yerleşme şansı bulunduğunu belirten Özvar, adayların bu süreci dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA