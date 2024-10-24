43 aydır kimseyle görüştürülmeyen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüştü.

Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi.

Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik.

Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz.

23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim.

Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.”

Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı.”

Kaynak : PHA