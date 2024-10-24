Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesi ile İstihbarat Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucunda Viranşehir ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığının çok sayıda ekibiyle gerçekleştirdiği operasyonda, son teknolojik aletlerle yapılan aramalarda, evlerin temelinden, tavan aralarından olmak üzere 2 G1 tüfek, 1 kalaşnikof tüfek, 1 mavzer tüfek, 1 Winchester piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 14 şarjör, 767 değişik çapta ve ebatta mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak : PHA