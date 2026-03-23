Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile dünya gündemindeki sıcak başlıkları ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Merz, iki liderin küresel güvenlik konularında istişarelerde bulunduğunu belirtti.

"Görüşmelerimiz Yakında Devam Edecek"

Görüşmede özellikle Orta Doğu ve Avrupa’daki çatışma bölgelerinin durumu ön plana çıktı. Başbakan Merz, Trump ile İran, İsrail ve Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade ederek, iki ülke arasındaki yakın temasın sürdürüleceği mesajını verdi. Merz, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:



“Görüşmelerimiz yakında devam edecek.”

İki liderin, küresel meselelerde eş güdüm sağlamak amacıyla diyalog kanallarını açık tutma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.



