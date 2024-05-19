Filistin için kendini yakan ABD askeri için Afrika’da su kuyusu açtılarİSTANBUL (İGFA) - Fransa’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Filistin'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendisini ateşe veren ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell için Afrika’da su kuyusu açtırdı. ABD’li askerin adını taşıyan su kuyusu sayesinde 250 kişilik köy, temiz suya kavuştu.

Merkezi İsviçre’de bulunan Tut Elimi Derneği gönüllüsü yazar, aktivist Turgut Tunç, dünyaya anlamlı bir mesaj niteliğindeki organizasyon hakkında şu bilgileri verdi:

250 KİŞİ DAHA TEMİZ SUYA KAVUŞTU

“Fransa’da yaşayan bir gurbetçimiz, derneğimizi arayarak, Filistin davasına dikkat çekmek için kendisini yakan 25 yaşındaki genç asker için su kuyusu açtırmak istediğini söyledi. Bağışçımızın isteğini yerine getirmek üzere hemen harekete geçtik. Nijer’in Başkenti Niamey’e yaklaşık 150 km mesafedeki Kagorou -2 köyünde yaptığımız kuyunun açılışını 15 Mayıs günü gerçekleştirdik. Aaron Bushnell adını taşıyan bu su kuyusu, bölgede yaşayan 250 kişiyi temiz suya kavuşturdu.”

Açılış sonrası, mazlum coğrafyalarda zulüm altında olan tüm insanlar için toplu duanın edildiği program sonrasında su kuyusu kullanıma açıldı.

Hatırlanacağı gibi, Filistin davası için tankların önüne siper olan Hristiyan aktivist Russell Corrie için de yine Nijer’de su kuyusu açılmış, İsviçre Tut Elimi Derneği Türkiye Temsilciliği de bölgede 17 su kuyusu açmıştı.