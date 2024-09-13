İçişleri Bakanlığı'nca silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde düzenlenen "Mercek-25" operasyonlarında 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-25" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

8️⃣1️⃣ ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-25” operasyonları düzenlendi❗️ Operasyonlar sonucu:

????1️⃣.5️⃣9️⃣6️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

????4️⃣4️⃣2️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

????4️⃣5️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

????6️⃣5️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere… pic.twitter.com/f0VUX7Dgwe — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 13, 2024