6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin Adıyaman, Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilde büyük kayıplara ve yıkımlara neden olduğunu hatırlatan Demir, yaşanan bütün acılara ve zorluklara rağmen depremzedelerin şehirlerini yeniden, yerinde dönüştürmek istediklerini söyledi. Depremzedelerin yerinde dönüşüm konusundaki kararlılığının ve arzusunun enflasyona ve inşaat maliyetlerinin her geçen gün artmasına takıldığını belirten Mehmet Demir “yerinde dönüşüm çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi ve depremzedelerin sürece katılımını kolaylaştırmak için yerinde dönüşüm için verilen 750 bin hibe ve 750 bin faizsiz kredinin maliyetlerdeki artışlar dikkate alınarak 1 milyon hibe ve 1,5 milyon faizsiz kredi olarak güncellenmesi gerekmektedir“ dedi.

Kira yardımlarının yerinde dönüşüme dahil olan ve TOKİ kuralarında kendisine konut çıkan hak sahiplerine ödemesinin iptal edildiğini dile getiren Demir, “ Kuradan kendisine konut çıkan veya yerinde dönüşüme dahil olan hiçbir depremzede hemen ertesi gün konutuna yerleşemiyor. Yerinde dönüşüm sürecine dahil olup inşaat ruhsatı alan hak sahipleri için de konutların tamamlanma süreci bir yıldan uzun sürmektedir. Bu süreler içinde hak sahipleri ikamet ettikleri evlere kira ödemeye devam etmekle birlikte yerinde dönüşüm inşaat maliyetini de karşılamak durumunda kalmaktadır. Bu sebeple hak sahiplerine ödenen kira yardımı, konutlar ikamet edilmeye hazır hale gelene kadar mutlaka devam etmelidir” şeklinde konuştu.

Yetkililerin tüm bu durumları dikkate alarak mağduriyetlerin telafisi için depremzedelerin bu taleplerine dair kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Demir “atılacak her adım memnuniyet üretmekle beraber güveni de pekiştirecektir. Kamuoyu adına süreci takip edeceğiz. Yaşadığı şehri ayağa kaldırmak isteyen vatandaşlarımızın sıkıntıları giderilmelidir” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA