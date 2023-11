Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesine bağlı Galle Park’ta düzenlenen dağıtım töreninde kentteki 7 bin emniyet mensubu için bisiklet dağıtım töreni düzenledi. Törende, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve emniyet mensupları yer aldı.

Törende konuşan Bakan Mehmet Şimşek, Galle Park'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesince temin edilen bisikletlerin emniyet mensuplarına dağıtım törenindeki konuşmasında, Gaziantep modelinin mükemmel şekilde çalıştığını belirtti.

Şehirdeki yaşam kalitesi için alınan inisiyatiflerin değerli olduğundan söz eden Şimşek, "Gerçekten bence bu büyük bir hizmet. Öğretmenlerimize, emniyet mensuplarımıza, imamlarımıza, bütün memurlarımıza, çalışanlarımıza bisiklet gibi bir hediye, çok akıllıca olmuş ve tebrik ediyorum. Başkanımız bunun da kaynağını uluslararası finans kuruluşlarından hibe olarak edindiğini ifade etti, bu çok daha muhteşem. Çünkü kaynağımız kıt olduğu bir dönemdeyiz, onun için bir kere daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şimşek: Gaziantep’in Avrupa’da en çok bisiklet yolu olan şehir unvanını kazanması lazım

Güvenin, huzurun ve emniyetin olmadığı yerde refah ve üretimin de olmayacağını aktaran Şimşek, şunları aktardı:

"Allah polislerimizden razı olsun, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün polislerimize küçük ama anlamlı bir jest. İleride Avrupa'da en çok bisiklet yolu olan şehir unvanını kazanmamız lazım. Bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi yeşil dönüşüm. Her şeyden önce 2053'de biz hedef koyduk. Yani sıfır emisyon. Küresel ısınma bir realite ve bu ciddi tahribat yapma potansiyeline sahip. Eğer bu küresel ısınma devam ederse. Dolayısıyla bu tür inisiyatifler çok değerli. Bir taraftan biz yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Şu an toplam kurulu elektrik gücümüzün yüzde 55'i yenilenebilir. Biz bunu önümüzdeki 10-12 yılda yüzde 70'in üzerine çıkarmayı istiyoruz. Bu çok anlamlı çünkü hakikat en yaşanabilir şehirler, dünya için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Hükümet olarak bu hedefler noktasında kararlıyız."

Bakan Uraloğlu: Gaziantep’te güzel bir ekip ruhu var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Gaziantep’te güzel işlerin hayata geçirildiğini ifade ederek, “Bu kentte güzel bir ekip ruhu var. Bana göre en önemlisi de budur. Onun için Gaziantep ne kadar güzel işler yaparsa biz o kadar mutlu oluyoruz. Ülkemize o kadar katkı sağlanıyor” ifadesini kullandı.

Şahin: Avrupa’da her yaş grubu bisiklet kullanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dış kaynaklardan elde edilen hibe sayesinde bütçeyi 3 katına çıkardıklarını anlatarak, şu ifadelere yer verdi:

“Bu başarının temelinde güvenlik yatıyor. Şehrin en başta emniyette olması gerekiyor. Bunu başaramazsan ne sanat şehri ne kültür şehri olabilirsin. Şehir dirençli ve emniyetli olmak zorunda. Bunun için de emniyet teşkilatımız çok fedakarlık yapıyor. Bisiklet yolları yapıyoruz. Avrupa’ya baktığımızda Almanya’da bisiklet yollarında her yaş grubunun bisiklet kullandığını görüyoruz. Bunun üzerine gördük ki, kanaat önderlerimizin bisiklet kullanması gerekiyor ki bu çevre dostu aracı toplum da sıklıkla kullansın. Öğretmenlerimiz bisiklet kullanmazsa öğrencilerimiz de bisiklet kullanmıyor, emniyet teşkilatı bisiklet kullanmazsa şehirdeki vatandaşlar bisiklet kullanmıyor. Dolayısıyla biz bunu tabana yaymak için böyle bir yol izliyoruz.”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çeşitli meslek kollarına dağılan bisiklet dağıtımına emniyet mensuplarını da ekleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “Emniyet görevlilerine dağıtılacak bisikletler dolayısıyla bugün kıymetli bir gün” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, şehrin emniyeti ve huzuru için çalışan emniyet mensuplarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e emniyet mensuplarına dağıtılması için hazırlanan bisikletler için teşekkür etti.



