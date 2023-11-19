Bunlar da ilginizi çekebilir

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinden etkilenen 11 il arasında yer alan Yakınca Mahallesi'nde bulunan 14 bin 500 metrekare alan içerisinde yer alan 17 katlı bina 1450 kapsülün kullanıldığı 140 kilogram dinamitle patlatılarak yıkıldı. Binanın kolonlarına bağlanan 140 kilogram dinamit bağlandı. Bağlanan dinamitler uzaktan geri sayım sonrasında büyük gürültüyle patlatıldı. Patlatılarak yıkılan bina saniyeler içinde küle dönerken, çevrede toz bulutu gökyüzünü kapladı. Yıkımı çevredeki vatandaşlar cep telefonları saniye saniye görüntülediler.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.