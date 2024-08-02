Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festivalin açılışı, Festivaller Parkı’nda yapıldı. Coşkuyla başlayan etkinlik, 4 gün boyunca çevre iller ve ilçelerdeki derneklerden ziyaretçileri ağırlamayı sürdürecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada bu yıl hemşehri dernekleri ile beraber yurtdışında yaşayan Türklerin de festivale katılmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Hemşehri olmak iyi günde kötü günde kader birliği yapmaktır. Gaziantep Modeli tam bu. ‘Birlikte iyilik, rahmet var’ modeli. Bu festivaldeki gibi böyle bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Bu zor coğrafyada, zor dönemde yola çıkarken söylediğimiz ‘önce insan’ düsturu etrafında daha çok bir araya gelmemiz lazım. Birbirimizle daha çok hemhal olmamız, daha çok dertlerimizi ve sevinçlerimizi paylaşmamız lazım. Bu şehir önemli zorluklar geçirdi. En son geçirdiğimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde sizler ilk yardımımıza koşanlardınız. En büyük felaketin yaşandığı gecede büyük dayanışmayı gördük. Büyük millet olmanın önemini, bizi biz yapan değerlerini anladık. Kültürün bir kimlik, ortak geçmiş olduğunu yarınlarımıza da büyük vatanın, milletin olduğunu anladık. Bu zorlu coğrafyada kardeşlik ve sevgi ile güçlü olmak zorundayız.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, hemşehri derneklerine davetinden dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ederek, “Kıymetli hemşehri dernekleri, bugün ana vatanımızda gazi, kahraman ve fedakar olan şehrimizde sizlerle buluşmuş olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu yöresel ve bölgesel dernekleri bir araya getiren yurtdışındaki Türk toplumunu bu kadim şehirde misafir eden ve bu gönül köprülerinin ulaşmasına vesile olan her bir kardeşimi sevgiyle selamlıyorum. Burada yaşayan vatandaşlarımızın içinde yurtdışında yaşayan akrabaları var. Gitmiş oldukları ülkeleri inşa ederken memleketleriyle olan bu bağlarını asla ihmal etmediler. Buraya karşı olan muhabbetlerini asla akamete uğratmadılar. Kendilerini korudular ve bir neslin kurulmasına vesile oldular. Bugün bu ortamı dolduran herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, yurtdışında yaşayan kardeşlerimizi ülkemizin yurtdışındaki en önemli temsilcileri olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın öz kimliklerini koruyarak yaşadıkları ülkeye her alanda katkı sağlamaları temel gayemiz. Bulunduğunuz ülkelerdeki büyükelçiliklerimizin ve konsolosluklarımızın kapılarının sizlere daima açık olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Yardımcısı Abdulhadi Turus, “Bu festivalde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarını yaşıyorum. Bu anlamlı organizasyonun Gaziantepli hemşerilerimiz başta olmak üzere yurtdışındaki millet varlığımız ve derneklerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (Udi) Başkanı Kenan Aslan ise organizasyona emek verenlere teşekkür ederek, “Böyle güzel etkinliklerde buluşmak, unutulmayacak hatıralar biriktirmek bizler için çok değerli” dedi.

Açılış töreninde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan ve Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ve Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer de de festivalin önemine vurgu yapan konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesim törenine geçildi. Festivalde yöresel kültürlerin tanıtıldığı stantları gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada sergilenen yöresel ürünleri inceledi. Erzurumlular Derneği’nin konseri ise katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Kaynak : PHA