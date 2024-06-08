Tebliğe göre, 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 TL değerindeki madeni paralar basıldı. Basılan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı ise 1,70 milimetre olacak. Paraların ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi.

Paraların ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı yer alacak. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız bulunurken, ortada Türkiye Yüzyılı logosu olacak. Bunun solunda “5” rakamı, altta “TÜRK LİRASI” yazısı ve yazının altında basım yılı yer alacak. Arka yüzünde ise Atatürk rölyefi ve çevresinde “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısı bulunacak.

5 TL değerindeki madeni paralar, tebliğin yayımlanmasını takiben tedavüle çıkarılacak. Bu yeni madeni paraların, günlük yaşamda nakit işlemlerinde kullanılmak üzere vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

Kaynak : PHA