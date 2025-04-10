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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Kendi ettiniz, kendi buldunuz

Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen,

Atamaları gerçekleştirilen Türkiye'nin büyükelçilikleri şöyle:

Buna göre atama kararları kapsamında 4 ülkeye yeni büyükelçi atamaları da gerçekleştirildi.

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