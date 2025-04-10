Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre atama kararları kapsamında 4 ülkeye yeni büyükelçi atamaları da gerçekleştirildi.

Atamaları gerçekleştirilen Türkiye'nin büyükelçilikleri şöyle:

Bosna-Hersek Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki,

Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Kendi ettiniz, kendi buldunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Kendi ettiniz, kendi buldunuz

İrlanda Büyükelçiliğine İklim İlişkileri Genel Müdürü Esra Cankorur

Nijerya Büyükelçiliğine Mehmet Poroy

Kaynak: İGF