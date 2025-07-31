Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısında son bir haftada yürütülen operasyonlar ve hudut güvenliği faaliyetlerini açıkladı. 4 PKK’lı terörist teslim olurken, hudutlarda 298 şahıs yakalandı, 660 kişi engellendi. Suriye’de 517 kilometre tünel imha edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk’ün katılımıyla haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

TSK’nın operasyon, arama tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist teslim olduğunu duyuran Bakanlık, terörle mücadeledeki kararlılığın devam ettiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sürmekte olan operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde; Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EAEkPb4j8i— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2025

HUDUT GÜVENLİĞİNDE YOĞUN TEDBİRLER

Bu arada hudutlarda alınan etkin güvenlik önlemleriyle, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 şahıs yakalandı, 660 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

2025 başından itibaren yakalanan kişi sayısının 4 bin 257’ye, engellenen kişi sayısının ise 44 bin 290’a ulaştığını belirtilen açıklamada, hafta içinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

Suriye Harekât Alanları’nda “tünel imha” faaliyetleri kapsamında, Tel Rıfat’ta 212 kilometre, Menbic’te 305 kilometre olmak üzere toplam 517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildiği belirtilirken, çalışmaların bölgedeki güvenlik tehditlerini bertaraf etmeyi amaçladığı kaydedildi.