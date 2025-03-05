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Yerlikaya paylaşımında ayrıca "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

76 ilde 2 bin 365 zehir taciri yakalandı

76 ilde 2 bin 365 zehir taciri yakalandı

Yerlikaya, şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri ve örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 'Gürz' operasyonlarının 48'ncsi son iki haftada 22 ilde gerçekleştirildi.

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