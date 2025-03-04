İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Hacı Mustafa Kutlu başkanlığında İl Kanser Kontrol Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Furkan Bakırhan, tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Furkan Bakırhan ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Belediye, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adıyaman Üniversitesi ve Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri katıldı.

Adıyaman’da kanser önleme ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesinde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen İl Kanser Kontrol Danışma Kurul toplantısı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Hacı Mustafa Kutlu’nun konuşmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından toplantı sonunda katılan temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kanser taramalarının arttırılmasına yönelik ve kanser taramaları konusunda farkındalık oluşturulması adına kararlar alındı.

Kaynak : PHA