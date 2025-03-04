CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni eleştirirken, kanun çıkar çıkmaz Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı. Özel, Ankara ve Bursa Büyükşehir belediyelerinin önceki dönem AK Partili başkanlarının harcamaları ile ilgili hakim ve savcıları harekete geçmeye davet etti.ANKARA (İGFA) - Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'ndaki konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni eleştirdi.

Siber güvenlik konusunda bir yasa olması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kurumun hukuk çerçevesinde denetlenebilir, şeffaf, herkese güven veren bir kurum olmasını istediklerini belirterek, teklifle Siber Güvenlik Kurumu başkanına verilen yetkileri ve cumhurbaşkanına kurum başkanını atama yetkisi verilmesini eleştirdi. Özel, "Grubumuz buna esastan itiraz ediyor, direniyor, mücadele ediyor." diye konuştu.

Söz konusu düzenlemenin yasalaşmaması için mücadele edeceklerini söyleyen Özel, kanunun çıkar çıkmaz Anayasa Mahkemesine götüreceklerini kaydetti.

Alaattin Köseler'in, İçişleri Bakanlığınca Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ve tutuklanmasına tepki gösteren Özel, Köseler'den sorumlu olmadığı ve imzası olmayan işler nedeniyle hesap sorulduğunu iddia etti.

AK PARTİLİ BAŞKANLAR MELİH GÖKÇEK VE ALİNUR AKTAŞ'IN HARCAMALARINI SORDU

Partisinin seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ilk kazandığında 37 büyük yolsuzluk dosyası hazırladıklarını söyleyen Özel, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu dosyalara el koyduğunu iddia etti. "Nerede o dosyalar? Birine işlem yapılmış mı?" diye soran Özgür Özel, "Melih Gökçek dönemine dair tam 97 büyük yolsuzluk dosyası var. Kapağını açan var mı? Hesabını soran var mı?" dedi.

Özel, ayrıca, "Bursa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın altında imzası olan 15,5 milyon liralık usulsüz harcama yapıldığını" ileri sürerek, hakimler ve savcıları bu konuda harekete geçmeye davet etti.

"SÜREÇ TAM BİR SAMİMİYET, ŞEFFAFLIK VE TOPLUMSAL MUTABAKATLA SÜRDÜRÜLMELİ"

Öte yandan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına yönelik değerlendirmede bulunan Özgür Özel, bu sorunun Meclis çatısı altında çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu sürecin tam bir samimiyet, şeffaflık ve tam bir toplumsal mutabakatla sürdürülmesi gerektiğinin altını kalın kalın bir kez daha çiziyoruz. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkların, al-ver ilişkilerinin bu milletten ne kadar saklanmak istense de bu milletin her şeyden haberi olduğunu, bildiğini biliyoruz. Başta şehit aileleri ve gaziler, onları temsil eden yapılar bu Meclis'teki komisyonda mutlaka temsil edilmelidir. Asla ve asla kişisel ya da partilerin çıkar ilişkilerinin bu sürece alet edilmemesini, lazım olan yasaların çıkartılıp antidemokratik olan yasaların düzeltilip mevcut yasaların kötü uygulamalarına derhal son verilmesi gerektiğini savunuyoruz."

Konunun demokratikleşmeyle, Meclis zemininde ve milletvekillerinin konuşması halinde çözüleceğini ifade eden Özel, bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da inisiyatif almaya çağırdı.