"Ocak 2025'te Zam Oranları Belirlenecek"

Memur maaşlarındaki artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, yılın ilk altı ayında %16,54’lük bir enflasyon farkı oluştu. Bu farkın yanı sıra %12,31’lik toplu sözleşme zammı ile memur maaşlarında önemli bir artış bekleniyor.

"Meslek Gruplarına Göre 2025 Maaş Tahminleri"

Yeni düzenlemelerle birlikte, farklı meslek gruplarının maaşları şu şekilde güncellenecek:

Profesör: 85.671 TL → 96.217 TL

Uzman Doktor: 66.174 TL → 74.320 TL

Başkomiser: 58.074 TL → 65.222 TL

Mühendis: 58.957 TL → 64.440 TL

Şube Müdürü: 57.762 TL → 64.872 TL

Araştırma Görevlisi: 56.537 TL → 63.496 TL

Avukat: 56.179 TL → 63.094 TL

Uzman Öğretmen: 52.575 TL → 59.046 TL

Polis Memuru: 52.552 TL → 59.021 TL

Öğretmen: 47.441 TL → 53.280 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.060 TL → 52.853 TL

Vaiz: 49.161 TL → 55.212 TL

Teknisyen (Lise Mezunu): 41.890 TL → 47.046 TL

Memur (Üniversite Mezunu): 40.824 TL → 45.849 TL

"Emekli Maaşlarında Güncelleme"

Memur emeklisi maaşlarının 20 bin TL’ye yaklaşması beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, memur emeklilerine göre daha düşük seviyelerde kalabilir. Uzmanlar, emekli maaşlarındaki bu farkın daha fazla tartışmaya yol açabileceğini belirtiyor.

"Gözler TÜİK ve Hükümet Açıklamalarında"

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışların, 2025’in ekonomik koşullarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Ocak ayında açıklanacak kesin zam oranları, milyonlarca memur ve emeklinin bütçesine doğrudan yansıyacak.

Yeni yıla girerken, hükümetin zam oranlarına ilişkin detaylı açıklamaları, maaş artışlarına dair son kararı netleştirecek.

Kaynak : PHA