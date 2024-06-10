Operasyonlarda 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplamda 157 zehir taciri yakalanırken, 56’sı tutuklandı, 43’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Açıklama"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

"Operasyonun Detayları"

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlara 282 ekip ve 846 jandarma personeli katıldı. Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye’de gerçekleştirilen operasyonlar büyük başarıyla tamamlandı.

"Ele Geçirilen Uyuşturucular ve Yakalanan Şüpheliler"

Diyarbakır: 374 kg esrar, 3 milyon 400 bin kök kenevir, 50 bin kök skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı ve 5’i tutuklandı.

Antalya: 13 kg 750 gr skunk, 2 kg metamfetamin, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve kök kenevir ele geçirildi. 33 sokak satıcısı yakalandı, 10’u tutuklandı, 21’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa: Çeşitli miktarlarda esrar, uyuşturucu hap, metamfetamin, skunk, kök kenevir ele geçirildi. 33 sokak satıcısı yakalandı, 7’si tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Van: 101 kg esrar, 16 kg eroin, 21 kg metamfetamin, 1.980 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı, 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ağrı: 59 kg metamfetamin, 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı, 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hatay: 393 bin 720 adet uyuşturucu hap, 2 kg metamfetamin, 600 gr esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı ve 4’ü de tutuklandı.

Aydın: 2 bin 340 adet uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 42 sokak satıcısı yakalandı, 8’i tutuklandı, 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara: 2,5 kg esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı, 1’i tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hakkâri: 24 kg metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul: 10 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve 2’si de tutuklandı.

Çanakkale: 12 kg skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı ve 4’ü de tutuklandı.

Edirne: 17 bin 460 adet uyuşturucu hap ve 1,5 kg skunk ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı.

"Operasyonun Başarıyla Tamamlanması"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma ve Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.

Kaynak : PHA