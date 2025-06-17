Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden Maraşlıoğlu, Adana Şehir Hastanesi’nde ilik nakli olmak için gerekli olan 60 bin TL’lik tedavi masrafının karşılanması amacıyla hayırsever vatandaşlara sesleniyor.

Deprem sonrası büyük kayıplar yaşayan genç kız, maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedavi sürecini başlatamıyor. Edinilen bilgiye göre, tedavinin bir an önce başlaması gerekiyor. Ancak nakit olarak ihtiyaç duyulan miktarın karşılanması için desteğe ihtiyaç var.

"Hayırsever iş insanlarına sesleniyoruz" diyen yakınları, Sevda’nın sağlığına kavuşabilmesi için zamanla yarıştıklarını belirtti.

“İrtibat için, 0539 632 95 74”

Hayırsever kişi ve kurumların bu çağrıya kayıtsız kalmaması bekleniyor. Sevda Maraşlıoğlu’nun yaşama tutunabilmesi için destek olmak isteyen herkes, yukarıdaki telefon numarası aracılığıyla iletişime geçebilir.

Kaynak : PHA