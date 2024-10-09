Katılan belediye başkanlarından 8’i Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) gelirken, diğerleri İYİ Parti, DP ve bağımsız başkanlardan oluşuyor.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rozet Töreni"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini takarak yeni katılımlarını kutladı. 13 belediye başkanının partilerine katılmasının, yerel yönetimlerdeki güçlerini daha da artıracağını belirtti.
"AK Parti'ye Katılan Belediye Başkanları"
Halil İbrahim Karabulut - Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı (Dem Parti’den istifa etti)
Selahattin Aysu - Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi Belediye Başkanı (YRP)
İlhami Zeyrek - Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Belediye Başkanı (YRP)
İsmet Aslan - Ağrı Hamur İlçe Belediye Başkanı (YRP)
Alpaslan Karabulut - Batman Beşiri İlçe Belediye Başkanı (YRP’den istifa etti)
Hamza Bilgin - Trabzon Arsin İlçe Belediye Başkanı (YRP)
İmadeddin Ekmiş - Batman Merkez Belde Belediye Başkanı (YRP’den istifa etti)
Sedat Uçar - Bingöl Yedisu İlçe Belediye Başkanı (İYİ Parti’den istifa etti)
Mustafa Duran - Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde Belediye Başkanı (DP’den istifa etti)
Mehmet Ali Yılmaz - Konya Yalıhüyük İlçe Belediye Başkanı (YRP’den istifa etti)
Sadık Sefer - Konya Hüyük İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız)
Ali Aydemir - Sivas Merkez İlçe Belediye Başkanı (YRP’den istifa etti)
Fuat Koçal - Trabzon Vakfıkebir İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız)
Kaynak : PHA