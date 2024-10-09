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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini takarak yeni katılımlarını kutladı. 13 belediye başkanının partilerine katılmasının, yerel yönetimlerdeki güçlerini daha da artıracağını belirtti.

Katılan belediye başkanlarından 8’i Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) gelirken, diğerleri İYİ Parti, DP ve bağımsız başkanlardan oluşuyor.

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