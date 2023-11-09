85 yıl önce 10 Kasım'da sonsuzluğa uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin gelişimi ve kalkınmasında birçok yenilik yapmış, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, ilke ve devrimleri hala bugün milyonların kalbinde yaşıyor ve yaşayacaktır. O'nun muassır medeniyetler seviyesindeki bir Türkiye hayali, bugün attığımız ve atacağımız her adımda ilkemiz olmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderimiz ve başta mazlum milletler olmak üzere tüm dünyaya örnek olmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı, rahmet ve giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz. 10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür. Yolumuzu da, kendisinin akıl ve bilimi temel alan düşünce sistemi aydınlatmakta, karşılaştığı bütün güçlükleri yenmesini bilen direnci, bize güç vermektedir.

'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Atatürk’ün fikir ve ideallerinin ışığında, onurlu bir gelecek, huzurlu bir toplum ve kimsesizlerin kimsesi olan bir Cumhuriyet hedefimizi gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır. Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti, birlik, beraberlik ve bütünlük içinde özgürlüklerine sahip çıkan vatandaşlarımızın kararlılığıyla sonsuza kadar yaşayacak, çağdaş dünyada hak ettiği yere yükselecektir. Bu inançla, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla selamlıyor ve sonsuza kadar emanetlerinin bekçisi olmaya devam edeceğiz.