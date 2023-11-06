Beğeniriz veya beğenmeyiz, oy veririz veya vermeyiz ama şunu kabul edelim ;

Ülkemizde iyi kötü Demokrasinin olduğu, delege iradesine saygı duyulup o iradenin parti yönetiminde söz sahibi olduğu tek parti CHP’dir.

Genel başkana rakip çıkabiliyor, 60 kişilik parti meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin kurulu üyeliği için isteyen herkes baş vurup çarşaf listeye girebiliyor.

Genel başkan, PM ve YDK üyelerini partinin Büyük kongre delegeleri seçiyor. Delegeler istediği Genel başkan adayına ve çarşaf listede isimleri olan 500-600 kişiden istediği kişiye oyunu verip o kişiyi PM ve YDK üyesi olarak seçebiliyor.

Bir bu kongreyi, birde ne seçenlerin nede seçilenlerin bilgisinin olmadığı listelerin seçildiği “Formalite” kongreleri düşünelim.

Esas Demokrasi; Seçilmek isteyenleri seçenlerin sayısının en fazla olduğu sistemdir.

Bu nedenle CHP’yi bu konuda tebrik etmek lazım.

İnşallah önümüzdeki kongrelerde bu yöntemi diğer partilerde de görürüz.

Temennimiz bu.